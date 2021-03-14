Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

  • Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.
  • Ülkemizde insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarında geri çevrildiği vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik. Şehir hastanelerinin olduğu 25 sağlık tesisini hizmete açtık.
  • En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. En büyük pay hiç şüphesiz sağlık çalışanlarımıza aittir

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