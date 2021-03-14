Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı.
Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız.
- Ülkemizde insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarında geri çevrildiği vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik. Şehir hastanelerinin olduğu 25 sağlık tesisini hizmete açtık.
- En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. En büyük pay hiç şüphesiz sağlık çalışanlarımıza aittir