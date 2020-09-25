‘Erdoğan’a ve Berat Albayrak’a hakaret’ten tutuklanan kişi hakkında 6 yıl hapis istemi

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine Twitter’dan hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Fatih K. hakkında iki ayrı suçtan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Berat Albayrak’ın 4. çocuğunun doğumuna ilişkin yaptığı paylaşıma “hakaret içerikli” yorumda bulunduğu suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan 8 kişiden Mehmet Fatih K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Şüpheli ifadesinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dair şahsi bir problemim yoktur. Gündem dolayısıyla bazen bu tip paylaşımlarda bulunabilirim. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a yönelik yapmış olduğum paylaşım, memleketimde kullanılan yöresel bir sözdür. Bütün paylaşımlarımdan pişmanım” demişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iki ayrı iddianame hazırlandı. Şüphelinin, Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla, “kamu görevlisine hakaret”ten 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca şüpheli hakkında Erdoğan’a hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.