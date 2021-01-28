Erdoğan'a şikayet ettiler: 'Külliye'nin adamıyım, her şeyi yaparım' diyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ ziyareti sırasında otobüsünün önüne geçen bir grup yurttaş, tefecilik yaptığını öne sürdükleri Sıddık Erikli adlı kişiyi şikayet etti.

Erdoğan'a "Sıddık Erikli 'Devlet benim. Ben Külliye'nin adamıyım. Her şeyi ben yaparım' diyor. Milletin önüne telsiz koyuyor. 'Ben Külliye ile görüşüyorum' diyor" diye şikayetlerini anlatan yurttaşlar, soruna çözüm bulunmasını istedi.

Erdoğan şikayetler üzerine yanındakilere dönerek bilgi alırken, o anlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu ismi not aldı.

Yerel basında Sıddık Erikli...

Hakkında Erdoğan'a şikayette bulunulan isim hakkında yerel basında çıkmış çok sayıda haber var.

Haberlerde ilgili şahıs hakkında çok sayıda şikayette bulunulduğu belirtilirken, Manşet 23 adlı gazete, "Kim bu Sıddık Erikli?" haberinde şu iddialara yer verilmiş:

Herkese kendisini Sosyal Tesisler Müdürü olarak tanıttığı iddia ediliyor. Topladığı bağışlarla yapımını sağladığı ve sorumluluğunu yürüttüğü, tabelasında “NUR APARTMANI” yazan binada talebe yetiştirdiği ve sık sık Nur Cemaatinin adını kullandığı söyleniliyor. Bu binanın belediye arsasını ve yolu da ihlal ettiği iddialar arasında. “KARDEŞ KAL” platformunun ismini her yerde kullanarak, kendisinin çok yetkili biri olduğunu direkt külliyeye bağlı olduğunu, Berat Albayrak, Bilal Erdoğan ile Keban da gizli toplantılar düzenlediğini anlatarak Keban halkı üzerinde algı ve baskı oluşturduğu iddia ediliyor. Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner ile de Keban da toplantılar yaptığını anlattığı söyleniliyor. EÜAŞ HES’in imkanlarını kullanarak (Araç, yemekhane, güvenlik, konferans salonu, misafirhane ) misafirlerini ağırlıyor fotoğraflar çekilerek personel ve halk nezdinde “Çok güçlüyüm, istediğimi göreve aldırırım istediğimi işten çıkarttırırım” algısı oluşturduğu ayrıca Savcılar Hakimler ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı üzerinde de algı ve baskı oluşturmaya çalıştığı iddia ediliyor. Yeni atanan tüm birim ve kurum amirlerini gezerek elindeki telsiz ve uydu telefonu göstererek temasta olduğunu iddia ettiği, 3. Maddede belirtiğimiz isimleri kullanarak kendisine ağırlık ve saygınlık kazandırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Personel yer ve birim değişiklikleri benden habersiz yapılamaz dediği söyleniliyor. EÜAŞ su sınırları içerisinde güvenlik personeline kurduğu algıyı kullanarak, yasak bölgelerde kendisine yakın kişileri avlandırıp tutulan balıkları Elazığ Merkez ve ilçelerinde kurum müdürlerine ve iş adamlarına hediye olarak gönderdiği iddia ediliyor. İş yerinde, külliyede güçlü tanıdıkları olduğunu ( Hakim , savcı ,siyasetçi, asker, polis) olduğunu anlatarak güç sahibi olduğu şuan ki yeni kurum müdürüne kendisine abi diye hitap ettirdiği ve 19 yaşındaki oğlunu Baraj müdürünün şoförü yaptırdığı iddia ediliyor. 14 yıldır Keban’da siyasi parti ilçe teşkilatları, mahalle muhtarları ve Keban halkına ciddi rahatsızlıklar vererek “BEN ÇOK GÜÇLÜYÜM KÜLLİYE İLE İRTİBATLIYIM BENİ KARŞINIZA ALMAYIN” diye tehdit ettiği iddia ediliyor. Cemaat evi olduğu iddia edilen “NUR APARTMANI’NA” her yıl memleketi Muş’tan yaklaşık 50 kişilik akraba ve arkadaşlarını getirip ağırlıyor, her geldiklerinde mahallede kavga çıkartıp Keban’lı gençleri darp ettiriyor, bu yönüyle de Keban da korku salıyor ve bu olaylar hiçbir ceza alınmadan kapatılıyor iddiaları da güçlü şekilde dillendiriliyor.