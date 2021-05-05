Erdoğan'a şantaj suçlaması sonrası Aykut Erdoğdu hakkında jet soruşturma kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "27. Dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde twitterden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

CHP'li Aykut Erdoğdu, kendisine yönelik şantaj girişimleri olduğunu belirterek Erdoğan'a seslenmiş, "Sayın Erdoğan, vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" demişti.