Erdoğan’a hakaret davasında 6 yıl sonra gerekçeli karar açıklandı

7 Mart 2014’te dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP’nin yerel seçim mitingine katılmak üzere Eskişehir’e gidişi nedeniyle başlayan protestolarda 183 kişi gözaltına alınmış ve ardından 258 kişi hakkında Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kamu görevlisine hakaret’ ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 32/1 maddesine muhalefet’ suçlamalarıyla olaydan 14 ay sonra kamu davası başlatılmıştı. Yaklaşık 6 yıldır süren davada gerekçeli karar açıklandı.

Gerekçeli kararda 3 kişi 11 ay 20 gün hapis cezası, 3 kişi 354 gün adli para cezası, 14 kişi 5 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 20 kişi ceza aldı. Ceza alan 14 kişi hakkında “ cezalandırmaya yeter vicdani kanaat oluşturacak delil bulunmadığından” beraatlerine karar verilirken 3 kişinin aldıkları cezalar hakkında hükmün açıklanması geri bırakıldı ve 3 kişi ertelemeli hapis cezası aldı. Ancak daha önce haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunan 2 kişinin mahkeme kararı kesinleştiğinde hapis cezaları da kesinleşmiş olacak. Hapis cezalarının ertelenmesi kararı için istinaf mahkemesinde itirazın kabul edilmesi gerekiyor.