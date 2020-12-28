Erdoğan'a göre eksik yok: 'Soframızda eksikliğini hissetmediğimiz ekmeğimiz, aşımız...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlarıyla yaptığı yılın son toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi kararına ilişkin "AİHM. Biz bu çifte standartlı, hukuki değil, siyasi saiklerle verilen bu kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini serbest bırakacaklar" diye konuştu.

Çin'den gelmesi beklenen koronavirüs aşılarının yılbaşına dek ülkeye ulaşmasını umduklarını belirten Erdoğan, Almanya'dan ise Ocak ayında aşının gelmesini umduklarını söyledi.

Erdoğan yüz yüze eğitime verilen aranın 15 Şubat tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı "Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Böyle bir derdi olmayanlar ülkemizin niçin Sudan'da, Nijer'de toprak kiraladığını anlayamıyor. Bir de çıkıp bize ithamlar yöneltiyorlar" diye konuştu. Erdoğan asgari ücrete de kısaca değindiği konuşmasında "Soframızda eksikliğini hissetmediğimiz ekmeğimizi, aşımızı üreten" diyerek çiftçiye teşekkür etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"- Bayrağı bez parçası, ezanı hoparlör gürültüsü, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin İstiklal Marşının manasını kavrayabilmesi elbette mümkün değildir. Biz Asım'ın nesli dedikçe içlerini sıkıntı basanların tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet dedikçe yüzlerini buruşturanların İstiklal Marşına sahip çıkması elbette mümkün değildir. Mandacıların özellikle dünden gelen bu mandacıların bugünkü temsilcilerin dış güçlerin borazanlığından, terör örgütlerinin hamiliğine kadar koşması İstiklal Marşımıza daha sıkı sahip çıkmamızı gerektiriyor.

- Hamdolsun bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız var. Medeniyetine, tarihine, kültürüne, değerlerine sıkı sıkıya bağlı bir nesil var. Ardı ardına 100. yılını idrak ettiğimiz her tarihi hadise bize sahip olduğumuz ülkenin, mensubu olduğumuz milletin kıymetini bize bir kez daha hatırlatıyor.

- İnşallah 2023'de ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletin arasına sokarak hep birlikte ortaya koyacağız. Bugünkü kabine toplantımızda ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük. Siber güvenlik tüm dünyada üzerinde hassasiyetle durulan konuların başında geliyor. Güvenlik, sağlık, eğitime kadar her alanda hayatımızın ayrılmaz parçası olan dijitalleşmeyle birlikte siber tehditlerde büyük artış yaşanıyor.

- Esasen savunma sanayi projelerimizin temel bileşenleri arasında dijital sistemler ilk sıralarda yer alıyor. Günlük hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerin tamamı da dijital altyapılar üzerinde çalışıyor. Devletler vatandaşların can ve mal güvenliğinin yanında dijital verileri de korumak durumundadırlar. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ile bu doğrultuda ilk adımı atmıştık. Geldiğimiz noktada ülkemizin siber güvenlik politikalarını bütüncül bir anlayışla özellikle yeni bir strateji oluşturma konusunda adımı attık.

'Mavi vatandan siber uzaya...'

- Son dönemde dijital altyapıda, siber güvenlik konularında kimi zaman gizli, açık engellere maruz kaldığımız için stratejimizi yerli ve milli anlayışla şekillendirdik. İlk haberleşme uyduğumuz inşallah 2022'de uzaya gönderiyoruz.

- Kendi milli siber güvenlik teknolojilerimizi geliştirmek suretiyle güçlü ve caydırıcı bir altyapı oluşturuyoruz. Mavi vatandan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisimizle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız öncülüğü ile uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar sona gelmiştir.

- Ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılarına karşı inşallah güvenli hale getireceğiz. Türkiye'nin bu alanda kendi ürünleri, firmalarıyla uluslararası düzeyde söz sahibi olmasını da sağlayacağız.

'Biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık'

- Salgın döneminde üzerinde en çok konuşulan hususlardan biri gıda üretimi ve tedarikinin sürdürülebilir olmasıydı. Yaşadığımız kuraklık bu tartışmayı daha da önemli ve anlamlı hale getirmiştir. Tarımda geçtiğimiz yüzyılın üretim anlayışıyla bugünkü arasında çok büyük fark bulunuyor. Bir asır sonrasında çok daha büyük farklılık ortaya çıkacağı açıktır. Bugün 140 ülke başka yerlerde toprak kiralamak suretiyle kendini geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindedir.

- Bu konuda en cazip yer de bakir ve bereketli Afrika topraklarıdır. Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil yarım asır, 1 asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Böyle bir derdi olmayanlar ülkemizin niçin Sudan'da, Nijer'de toprak kiraladığını anlayamıyor. Bir de çıkıp bize ithamlar yöneltiyorlar.

- Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldığını göremezsiniz. Maalesef bu yıkıcı ve çapsız zihniyet yaptığımız barajlar, yollar, hastaneler, enerji santrallerine kadar her konuda karşımıza çıkıyor. Çiftçi, üretici ve insanımızı bize karşı kışkırtmak için tamamı yalan ve çarpıtılmış söylemlerle bu zihniyeti çok iyi tanıyoruz. Bu zihniyete cevap vermek bizim için zuldür. Hakikatleri tekrar tekrar anlatmak mecburiyetindeyiz.

'Soframızda eksikliğini hissetmediğimiz ekmeğimizi...'

- Soframızda eksikliğini hissetmediğimiz ekmeğimizi, aşımızı üreten kalbi imanlı, eli nasırlı, yüreği tertemiz çiftçilerimizin her birine şükranlarımı sunuyorum. Emeklerinin karşılığını vermek için 18 yıldır çalışıyoruz. Türkiye'nin Avrupa'dan Asya'ya uzanan toprakları hamdolsun kendi ihtiyacını karşılayacak tarımsal üretimine imkan sağlıyor. Özellikle son dönemde yaptığımız altyapı sayesinde ülkemiz önemli bir gıda ihracatçısı konumuna gelmiştir.

- Sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız. Türkiye geçtiğimiz 18 yılda tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek Avrupa'da ilk sıraya yükselmiştir.

- Temel gıda ürünleri olan un ihracatında dünyada birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız. Tarım ürünleri ihracatında net dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolardır. Çiftçiliğimize verdiğimiz destekleri 12 kat arttırdık. Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek 22 milyar liradır. Büyükbaş hayvan varlığında 18,6 milyon adetle Avrupa ikincisiyiz. Küçükbaş hayvan varlığında 55 milyonun üzerine çıkarak Avrupa'da bir numara olduk.

- Tarımsal üretiminde artış kendi kendine gerçekleşmedi. Destekler yanında çok büyük sulama projelerini hayata geçirdik. Son 18 yılda sulama amaçlı 600 baraj, 423 gölet, 1457 sulama tesisi yaparak milletimizin hizmetine sunduk. 254 milyar lira kaynak kullandık.

- Karşımızda ülkemize kaynak girişi sağlamak için hayata geçirdiğimiz uygulamaları dahi fuhuş, uyuşturucu, organ kaçakçılığı ile ilişkilendiren bir anlayış var. Biz hayatımız boyunca siyasete hizmette ve icraatta yarış vesilesi olarak gördük. Biz bu anlayışla eğitimde ülkemize 324 bin yeni derslik kazandırdık diyoruz. Sağlıkta 2605 sağlık tesisi kazandırdık diyoruz. Ulaştırmada 22 bin kilometre bölünmüş yol kazandırdık diyoruz. Toplu konutta 900 bin yeni konut kazandırdık diyoruz. Orman varlığımızı 1,9 milyon hektar artırdık diyoruz. Savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 70'e çıkardık diyoruz. Buna karşılık muhalefet ne diyor? hadi icraatlarını geçtik, çünkü tek parti zulmü dışında sayabilecekleri işleri yok. Hiç değilse vizyon olarak, proje olarak, program olarak söyleyebildikleri bir şey var mı. Hiçbir somut, sürdürülebilir, hesabı kitabı yapılmış proje veya politikaları yok. Aslında böyle bir dertleri de yok.

- Kendi içlerindeki taciz, tecavüz, şantaj, hırsızlık işlerinin üzerini örtmekten bu konuda sıra gelmiyor. Türkiye alınan her karar, söylenen her sözün, yapılan her saldırının yılmaz savunuculuğunu üstlenme görevini de ifa ediyorlar.

AİHM'in Demirtaş kararı

- AİHM. Biz bu çifte standartlı, hukuki değil, siyasi saiklerle verilen bu kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kişi 37 nitelikli adam öldürme, 27 adam öldürmeye teşebbüs, 3770 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürkü koruma kanununa muhalefet suçunun işlendiği, 6-8 Ekim 2014 olaylarının baş sorumlusu. Burada sayılmayan teröre destek mahiyetinde daha pek çok sözü ve eylemi var. Lafa gelince her fırsatta Atatürkün partisiyiz diye övünen kişiler, kendilerine "Mustafa Kemal'in askerleri değil, it sürüsünüz" diyen yöneticisine ses çıkaramamışlardır. Darbecilere mağduralar diyenler yine bunlarıd. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Önümüzdeki dönemde ülkemizin köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum. Cumhur İttifakı inşallah bunlar karşısında çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.

Asgari ücret ve KÇÖ

- Koronavirüs salgını mutasyonların yol açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak devam ediyor. Türkiye, her alanda salgın sürecini başarılı yöneten ülkelerin arasında yer alıyor. Son kabine toplantımızda, 1 milyon 240 bin esnafımıza yönelik 5 milyar liralık bir destek paketini daha kamuoyuyla paylaşmıştık. Ayrıca KÇÖ'yü de kapsayan sosyal koruma kalkanımızdaki tüm destek ödemelerini devam ettiriyoruz. Milletimize aktardığımız nakdi destek miktarı 45,5 milyar liraya yaklaştı. Ayrıca 2021 yılı asgari ücret rakamı da bugün belli olmuştur. Asgari ücret, 2021 yılı Ocak ayı itibariyle yüzde 21,5 artışla, bekar ve çocuksuz çalışan için net 2826 lira, evli ve üç çocuklu çalışan için 3014 lira olarak uygulanacaktır. İşverenlerimize 75 lira asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl devam ettireceğiz. İşveren ve çalışanlarımıza 6,5 milyar liralık ilave bir kaynak aktarmış olacağız. KÇÖ'yü şubat ayı sonuna, nakdi destek ücretinin süresini 17 Mart tarihine kadar uzattık.

'Sermaye yatırımlarında hareketlenme var'

- Reel sektör, ülkemizin yüz akı olmayı sürdürüyor. Üretim ve yatırım talebi oldukça güçlü şekilde devam ediyor. OSB'lerde elektrik tüketimi artıyor. Yılın ilk 11 ayındaki yatırım talebi, geçen seneye göre yüzde 30 artış gösterdi. Ocak-Kasım bu dönemde 277 bin istihdam öngören, 215 milyar liralık sabit yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Ülkemizin köklü otomotiv firmalarında biri 20 milyar liranın üstünde bir yatırımlar 3 bin istihdam sağlayan bir projeye başladı. Birkaç gün önce açılışını yaptığımız lityum fabrikası da batarya teknolojileri için kritik bir yatırımdır. Sermaye yatırımlarında da gözle görülür bir hareketlenme yaşanıyor. Hazinemizin ihraç ettiği kağıtlara ve hisse senetlerine büyük talep var. Akıllı telefon üretimi için küresel markalar ülkemize geliyor. Teknoloji transferi, yurt içi tedarikçilerin gelişimi ve ihracat imkanlarını içeren bu yatırımlar kapasite artışını sağlıyor. Bu türk yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyoruz.

- İhracatımız 25 Aralık itibariyle 166 milyar doları buldu.

İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması

- Bilindiği gibi en önemli ticaret ortaklarında biri olan İngiltere'nin Brexit çerçevesinde başlayan takvim perşembe günü tamamlanıyor. Ticari ilişkilerimizin zarar görmemesi için en başından itibaren süreci yakından takip ettik. Uzun müzakereler sonunda İngiltere'yle serbest ticaret anlaşması imzalama noktasına geldik. Bu, gümrük birliği anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. Serbest ticaret anlaşmasının bu safhaya gelmesinde emeği geçen bakanlığımızı ve iş dünyamızı tebrik ediyorum.

Koronavirüs aşıları

- Türkiye'nin tüm dünya ile beraber normalleşme sürecinin yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız kesinlikle mümkün değil.

- Tüm aşı çalışmalarını yakında takip ediyor, neticelere göre de anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce gelmesini umuyoruz. Almanya'da gelecek aşının ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. Gelişmeler daha uzunca bir süre dünya gündeminden düşmeyeceğini işaret ediyor. Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi, hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Şu an 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Konunun her gündeme gelişinde ilgili bakanlıklarımıza aşı geliştirme çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiği hususunda kesin talimat veriyorum. En kısa sürede kendi üretimimiz olan birde fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar yok

- Kısıtlama tedbirlerini dikkatle gözden geçiriyoruz. Vatandaşlarımda kısıtlama tedbirlerinin yeniden artırılmasına ihtiyaç duymayacak şekilde kurallara sıkı bir şekilde riayet etmelerini bekliyorum. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu musibetin üstesinden tez zamanda gelebilmeyi umuyoruz.