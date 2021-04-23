Erdoğan'a '23 Nisan programı' tepkisi: Pişkinliğin dik alası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu yapılırken aynı saate program koymasına tepki gösterdi.

Özel Twitter hesabından yaptığı açıklamada "TBMM'de 23 Nisan özel oturumu izlenmesin diye aynı saate Tayyip Erdoğan'ın program koyması milletvekillerine ve parti liderlerine değil milletin kendisine yapılan saygısızlıktır. Bu gücün değil özgüven eksikliğinin göstergesi, nezaketsizliğin ve pişkinliğin dik alasıdır" dedi.

Erdoğan TBMM'deki özel oturum devam ederken İstanbul'da 23 Nisan vesilesiyle Çamlıca Kulesi göndere bayrak çekme töreninde konuşmuş ve "TBMM bundan tam 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla, salavatlarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı" demişti.