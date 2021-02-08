Erdoğan yine saldırdı: Zihnini Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin dört il kongresinde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

"Hiçbir sıfat, görev, konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan daha büyük değildir.

Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidar olmasının sırrı milletimizin her bir ferdinin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. İnşallah yürüttüğümüz mücadeleyi zafere ulaştıracağız.

2023 seçimleri kritik öneme sahip.

Zihnini veya kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kesimler buldukları her fırsatta ülkemizin huzuruna, istikrarına, demokrasisine saldırıyor. Hamdolsun bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetleri yürüttüğümüz siyasetimizin sadece duyurulma yeridir. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, beklentisini öğrenmek, böyle kalplerde yer edinmektir. Bunun için de sürekli sahada olmamız şart. AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında ailesinden, işinden fedakârlık yapan dava erleriyle geldik. Farklı odakların tehditlerine maruz kaldık, tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek, her türlü yokluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklamaya çalıştık."

Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi. Acaba CHP hangi projeyi üretiyor, hangi programı savunuyor diye baktığımızda karşımıza sadece koca bir boşluk çıkıyor. Bugün milletin huzuruna kasteden bir hadise varsa arkasından CHP ve şurekası çıkıyor. Hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. CHP parçalanmaya başladı. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak. CHP'nin başındaki zatın herkesi kapı dışı ederek diktatörlüğünü sergilemesi tek parti devriyle yarışır hale gelmiştir.

- Menemen'de ne oldu biliyorsunuz. Şimdi Menemen'de AK Parti iktidara geldi. Çarşamba günü millete seslenişimi izlemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah sizlere birçok güzellikleri takdim edeceğim.

- CHP yönetimi siyasi tükenmişlikleri perdelemek için gençlerimizi kışkırtmaktadır. Ha CHP ha HDP, hiçbir farkları yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar.