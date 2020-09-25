Erdoğan yine camide konuştu: 'Allah'ın ipine sarılın, ayrılığa düşmeyin'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma namazını kıldığı Çamlıca Camii'nde yine bir konuşma yaptı.

Erdoğan camideki cemaate yaptığı konuşmada "Hepiniz toptan, sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Ayrılığa düşmeyin" dedi.

Erdoğan "Bizi eğer toptan sımsıkı Allah'ın ipi Kuran'a sarılırsak bilesiniz ki hiçbir beşeri güç bizi birbirimize düşüremeyecek. Ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Menfaat makam için değil. Ve birbirimizi Allah için sevdiğimiz sürece de bu millete Allah'ın izniyle kimse herhangi bir şey yapamayacaktır. Hep dua edelim" diye konuştu.