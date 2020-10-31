Erdoğan yıkılan binaların sorumlusunu açıkladı: Vesayetçi rejim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da partisinin İl Kongresi'nde açıklamalar yapıyor.

İzmir'deki depremle ilgili konuşan Erdoğan, "26 vefatımız var, 885 yaralımız var, 15 yoğun bakımda olan hastamız var" dedi.

Erdoğan şunları söyledi:

"-Vesayetçi zihniyetin en çok ihmal etiği alanlardan biri de afetlere dayanıklı yapı inşasıdır.

-Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk.

-İzmir'de evleri yıkılan vatandaşlarımıza da en kısa sürede yenilerini yapıp teslime edeceğiz.

-Dünya siyasi ve ekonomik olarak yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Refah ve güvenliklerinin tehdit edildiğini düşünenlerin nasıl faşizm bataklığına savrulduğunu görüyorsunuz. Kendilerini demokrasinin ve özgürlüğün beşiği olarak gösteren batı zihniyetinin karşılaşılan ilk ciddi krizde hemen nüksettiğini görüyoruz.

-Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor. Başta Fransa ve kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir.

-Şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır.

'Milletimizden biraz daha sabır bekliyorum'

-Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir. 2023'e kadar ekonomide bambaşka bir Türkiye'yi milletimizin hizmetine sunacağız; bunun için milletimizden biraz daha sabır, metanet, gayret bekliyorum.

-Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı, yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahipti.

-Ekonomimizi bir yandan koronavirüs salgının sıkıntılarına bir yandan da yapılan saldırılara karşı ayakta tutuyoruz. 40 milyar liralık karşılıksız nakit desteği sağladık. Görülmemiş kredi ve vergi teşviklerini devreye soktuk. İhtiyaca öre yeni teşvik paketleri hazırlayıp uygulamaya alıyoruz. Böyle dönemler aynı zamanda cesur kararlar ile çok büyük atılımların da fırsatlarıdır. Ülkemizi kuşatmaya kalktılar istiklal ve istikbalimize canımız pahasına karşı çıkarak karşılık verdik. Ülkemizi ekonomi alanından kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomik kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Ekonomide gerçekleştirdiğimiz büyük yapısal değişim, en az kapitülasyonların kaldırılması kadar tarihi anlama sahiptir.

'Üye sayımız 11 milyonu geçti'

-AK Parti 7. Olağan Kongresi’nin bu kritik dönemde önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Van’ın desteğinin hayati bir önem taşıdığını düşünüyorum. Kuruluşundan bugün teşkilatımıza görev almış tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

-Vesayeti milletimizle birlikte tasfiye ettik. Darbecileri milletimizle birlikte tepeledik. Örnek bir Türkiye’yi milletimizle birlikte kurduk.

-Ülke genelindeki üye kayıt sayımız 11 milyonu geçti. Böyle bir parti yok sadece AK Parti.

-İl kongresinde görev alacak kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah şu koronavirüs belasından da sıyrıldığımızda meydan mitinglerimizi yeniden bir başka yapmaya başlayacağız.