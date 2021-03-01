Erdoğan: Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarıyla Covid-19 önlemleri ve normalleşmeyi ele aldığı toplantı sonrası açıklama yaptı. Erdoğan yüksek riskli iller dışındaki illerde sabah saat 7 ile akşam saat 19.00 arasında kafe ve restoranların açılacağını söyledi. Haftasonu kısıtlamalarıysa düşük ve orta riskli illerde kaldırılıyor, diğer illerde pazar günleriyle sınırlanıyor.

Ülke genelinde akşam 21.00'den sabah 5'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı sürecek.

Erdoğan ilkokullarla 8. ve 12. sınıflarda yüzyüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Düşük ve orta riskli illerde buna ek olarak (ortaokullar ve liseler dahil) diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacağını belirtti. 65 yaş üstü ve 21 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları orta ve düşük riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde de sokağa çıkma süreleri artırılacak.

Sağlık Bakanlığı'nın illere göre risk durumu tablosuna göre İstanbul ve İzmir yüksek, Ankara orta riskli iller arasında yer alıyor.

Erdoğan herkesin merakla beklediği normalleşme açıklamasına uzun bir "yeni Anayasa" bölümünün ardından geçerken konuşmasının normalleşme başlığı altındaki satırbaşları şöyleydi:

'Yeni kontrollü normalleşme süreci'

- Bugün itibariyle yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.

- Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek.

- Her ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi belirleyecek.

- Her hafta risk durumuna göre illerimizin renkleri yeniden tespit edilecek, iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

- Haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen, yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

- Ülkemizin tamamında süren akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması sürecek.

- Okullar tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda ve 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

- Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır.

- Riskli ve çok yüksek riskli illerde ise liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

- Restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7.00 akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerini sürdüreceklerdir.

- Halı saha ve yüzme havuzları gibi yerler düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir.

- Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek.

- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenlemeler, düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde sokağa çıkma süresi artırılacak.

- STK'lar, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük, orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

- Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin tamamında normalleşme sürecini tamamlamaktır.

- Koronavirüs tedbirlerini almamızın üstünden bir yıl geçti.

- Salgın tedbirleri sebebiyle işi bozulan geliri azalan vatandaşlarımız olmuştur. Pek çok farklı yöntemle kendilerini desteklemeye çalıştık, çalışıyoruz. Kaos ikliminin ülkemizde yayılmasına izin vermedik.

- 9 milyonu bulan aşılama sayısıyla nüfusunun yüzde 10'undan fazlasına ulaşan Türkiye, dünyada ilk 5 ülke arasında yer almaktadır.

İller 4 risk grubuna ayrıldı

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre risk durumu haritasını paylaştı. Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz" dedi.

Haritaya göre, illerin risk kategorileri şöyle:

Düşük riskli iller (mavi): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

Orta riskli iller (sarı): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

Yüksek riskli iller (turuncu): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Çok yüksek riskli iller (kırmızı): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

