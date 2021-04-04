Erdoğan yarın Saray'da 'değerlendirme toplantısı' düzenleyecek

"Emekli Amiraller bildirisi"ni takiben AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Saray'da bir değerlendirme toplantısı yapacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın 15.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın toplantısının yanı sıra AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de, AKP MYK'sinin yarın emekli amirallerin yayımladığı Montrö bildirisi gündemiyle toplanacağını açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Aralarında Türker Ertürk ve Deniz Cora’nın da bulunduğu 103 emekli amiral Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un Montrö açıklamalarına tepki göstererek sözleşmenin tartışma konusu yapılmasından kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Aynı bildiride 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur. TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK’nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz. Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir."

Metin AKP ve Saray çevreleri tarafından yoğun tepki topladı ve "darbe dönemlerini çağrıştırmakla" suçlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bildiriye "Haddinizi bilin" sözleriyle tepki gösterirken, TBMM Başkanı Şentop da bildiri için "darbe çağrışımlı" nitelemesi yaptı.

MHP Lideri Bahçeli emekli amirallerin "rütbelerinin sökülmesi" gerektiğini söylerken Jandarma Genel Komutanlığı'ysa bildirinin "devletimize ve milletimize karşı yaptıkları edepsizlik" olduğunu söylemişti.

Emekli amirallerin açıklaması hakkında resen soruşturma açıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında açılan tartışmalara ve 'Sarıklı Amiral' görüntülerine ilişkin tepkilerine dair bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır." denildi.

Konya ilişkin İYİP Lideri Meral Akşener "Sabah bir uyandık emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimiz söylüyorum: Bu bir zevzekliktir. Türkiye bu zevzekliklerden çok çekti" derken Saadet Partisi Lideri Temel Karamolla Oğlu'ysa "Toplumsal hafızalardaki travmaları, geçmiş kötü tecrübeleri hatırlatacak iletişim metodları toplumsal kutuplaşmaya hizmet edecektir." ifadelerini kullandı.