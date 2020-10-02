Erdoğan: Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını hukuk önünde soruyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya İl Teşkilatı'nın yemeğinde konuştu.

Erdoğan'ın Kobani olayları konusunda "Gezi'nin çevre ile, 17-15 Aralık'ın yolsuzlukla herhangi bir bağı yoktur. Bunların hepsi belli bir silsile ve plan içinde hayata geçirilmiş eylemlerdir.Gezi olaylarının 15 Temmuz'a kadar yaşadığımız her hadisenin bir sonrakinin provası olduğunu görüyoruz. Terör örgütü sadece cana ve mala kast etmedi aynı zamanda Kürt kardeşlerimizin inancına, mahremiyetine de el uzattı" dedi.

Erdoğan konuşmasına, "FETÖ devletin içine sızdırdığı militanlarıyla demokrasimizi hedef alırken bölücü terör örgütü de milli birlik ve bütünlüğümüze kastetti.6-8 Ekim olaylarında vatandaşımızı sokağa çağıranlarla çukur eylemlerinde belediye araçlarını teröre tahsis esenler aynıdır.Yargımız nasıl 15 Temmuz'un hesabını soruyorsa bölücü örgütün uzantılarından da 6-8 Ekim olayları ve çukur eylemlerinin hesabını soruyor. Yargımız 6-8 Ekim olaylarının hesabını hukuk önünde soruyor. Ağır ağır ilerlese de adaletin gideceği yere er ya da geç muhakkak varacağına inanıyorum. Tüm bu yaşananlar AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bizim mesuliyetimizi daha da ağırlaştırıyor" şeklinde devam etti.

Erdoğan son olarak "Bu ülke, geçmişte yapanın yanına kar kaldığı, darbecilerden eli kanlı katillere kadar birilerinden hesap sorulamadığı dönemler yaşamıştır.

Hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukukunun yürürlükte olduğu dönemler artık geride kalmıştır. Unutulmamalıdır ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştırır.Maddi zararı tazmin edersiniz fakat katillerden ve azmettiricilerinden hesap sormazsanız vicdanlarda kanayan yaraları iyileştiremezsiniz" dedi.