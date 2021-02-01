Erdoğan virüse rağmen kongre topluyor: Salonları doldurduğunuz için teşekkür ederim

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4 ilde düzenlediği kongrelerine video konferans yoluyla katıldı. Kongrelerde paylaşılan görüntülerde yine sosyal mesafe, maske önlemleri yok sayıldığı görüldü.

Erdoğan toplantılarda dua okuturken, yönetici kademesini tek tek ayağa kaldırıp "rabia işareti" yaptırdı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"-Şu anda şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen buluşturmaya sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Salonları tıklım tıklım doldurduğunuz için teşekkür ederim.

-CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz, gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor. Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet her hafta sizin bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının failine gönderdiğini biliyor. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadığı mahkumiyete üzülüyoruz. Bizim sıkıntımız demokrasi adınadır, Türk siyaseti adınadır.

-Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye’nin en büyük ikinci partisinin üç-beş marjinalin oyuncağı haline getirilmesine içimiz el vermiyor.

-Son bir yılda 1 milyon 300 binden fazla yeni üye kazandık. Partimizden ayrılmış, uzaklaşmış arkadaşları yeniden saflarımıza kazanalım."