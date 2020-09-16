Erdoğan ve Merkel arasında Doğu Akdeniz görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz konusu ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda "yapıcı ve hakkaniyet temelli bir yaklaşım olduğu müddetçe anlaşmazlıkların müzakere ve uzlaşma ile çözülebileceğini" ifade etti.

Açıklamada Erdoğan'ın "Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz meselesinde adil ve tutarlı olmaları gerektiğine işaret ettiği ve Türkiye'nin hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif politika uygulamayı sürdüreceklerini vurguladığı" kaydedildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.