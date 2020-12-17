Erdoğan ve Irak Başbakanı Kazımi'den ortak basın toplantısı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile ortak basın açıklamasında bulundu.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
- Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız.
- Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık.
- Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz.
- Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur.
- Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır.
- Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz.
- DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz.
- Türkiye olarak suyun bir anlaşmazlık unsuru değil iş birliği alanı olarak değerlendirilmesini özellikle vurguluyoruz.
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
- Çok değerli Cumhurbaşkanı'yla Türkiye ve Irak arasında ortak birçok konuyu ele alma fırsatı bulduk.
- Irak her zaman tüm komşularıyla iyi ilişkiler içerisinde olmayı arzu eden bir ülkedir. Hiçbir komşu ülkeyle sıkıntı yaşamayı arzulamamaktadır, ortak çıkarlar içerisinde saygıyla yaklaşmaktadır.
- Irak'ın, Türkiye'yi tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha göstermesi mümkün değildir.
- Türkiye bizim açımızdan bölgede, Ortadoğu'da önemli bir ülke olduğu gibi en önemli ekonomik paydaşlarımızdan biridir.
- Türkiye'nin etkin ve yetkin şirketleriyle tecrübelerimiz var, bu deneyimlerin devam etmesini arzulamaktayız ve Türkiye ile gerçek anlamda bir iş birliği tesis etme arzusu içerisindeyiz.
- Irak'ın kapıları tüm Türk iş insanları ve yatırımcılara açıktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve Cumhurbaşkanı'na, özellikle de Irak'ta yaralı personelimize gösterdiği yardım ve olanaklardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.
- Türkiye bir destek paketi açıklamıştı ve biz bu desteğin en yakın zamanda hayata geçirilmesi arzusu içerisindeyiz. Su konusuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın ve halklarımızın ihtiyacını giderecek bir yaklaşımla su yönetiminin tesis edilmesi arzusu içerisindeyiz.
- DEAŞ gibi bölgeye zarar veren örgütlere karşı beraber çalışma arzusu içerisindeyiz.