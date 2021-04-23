Erdoğan ve Bahçeli, Anıtkabir'deki 23 Nisan törenine katılmadı

TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmazken, törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener katıldı.

Çamlıca'da bayrak törenine katılacak

2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, o tarihten bu yana Anıtkabir’de düzenlenen 23 Nisan törenlerine iştirak etmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bugün saat 16.00’da İstanbul’da Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katılacağı belirtildi.



