'Erdoğan ve AKP 2018 seçimini kaybetmiştir'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV'den Elif Çakır ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.

Selçuk Özdağ ve Orhan Uğuroğlu'na saldırıya ilişkin "Siyasal şiddet kavramı tekrar ülkenin gündemine girdi. Tam bir geriye dönüş. Her alanda kötüleşiyor ülke. Son bir haftada yaşadıklarımız açıkçası çok üzücü ama aynı zamanda da çok kaygı verici ülkenin geleceği ile alakalı" diyen Babacan, 2018 seçimlerine ilişkin de açıklamada bulundu.

"Türkiye’de aslında 2018 yılından bu yana çok açık bir gerçek var. Fakat bu gerçek dillendirilmiyor. O da şu; aslında 2018 seçimlerinde Sayın Erdoğan seçimi kaybetmiştir. AK Parti seçimi kaybetmiştir" diyen Babacan, "Ancak bir başka siyasi partinin desteği ile Cumhurbaşkanı seçilebilmiştir. 50 artı 1; bir başka siyasi partinin seçmenlerinin, partinin açıkça desteği ile 50 artı 1 olmuştur. Yine Meclis’teki iktidar çoğunluğu AK Partinin ancak MHP desteği ile sağlanan bir çoğunluktur. 2018 seçimleri aslında AK Parti açısından da Sayın Erdoğan açısından da bir yenilgidir, zafer değildir" ifadesini kullandı.

2018 seçimlerinde Erdoğan yüzde 52 oy olarak cumhurbaşkanı seçilirken, aynı gün yapılan milletvekilliği seçiminde ise partisi AKP yüzde 42 oy almıştı.