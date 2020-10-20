Erdoğan: Üstünlük mal mülkte değil, takvada...

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ve gözlemci ülkelerin Diyanet İşleri Bakanları, Başkanları ve Başmüftüleri İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

"Müslümanlar olarak terörden açlığa iç kavgalardan tefrikalara pek çok çetin zorluklarla yüzleşiyoruz" diyen Erdoğan, "Ölenin de öldürenin de ‘Allah-u Ekber’ dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu dinin mensupları asla katliam yapmaz, yapamaz" ifadesini kullandı.

Mezhep kavgalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bugün Müslümanlar Irak’tan Yemen’e etnik ve mezhep kökenli kavgalarla karşı karşıya kalıyorsa bunun sebebi Kuran’dan ve hadislerden uzaklaşmamızdır. Biz üstünlüğün malda mülkte olduğuna değil takvada olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Dinin sadece evde yaşandığı dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor. Dinin biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil totaliterliktir. Dışarıdan sistemli şekilde yürütülen saldırılar içeriden bu saldırılara zemin hazırlatan hatalar dinimizin ruhuna asla nüfuz edemeyecektir. İnsanlar dini alandaki susuzluklarını sahih kaynaklardan gideremezlerse DAEŞ, FETÖ, El Şebab, Boko Haram gibi terör örgütlerinin İslama mugayir sapkın yapıların pençesine düşeceklerdir. Emperyalistlerin bizi Şii, Sünni, Siyah, Beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisi diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz.