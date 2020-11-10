Erdoğan: Ülkeyi babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Kasım dolayısıyla Saray'da düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan başlıklar şöyle:

İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle yad ediyoruz.

Türkiye bir asır önce başlattığı İstiklal Harbi'ni yeniden ve daha güçlü sürdürdüğü için alçakça kuşatmaya maruz kaldı.

Ülkenin imkanlarını küçük bir azınlığın çıkarları yerine milletin ihtiyaçları için seferber ettik.

Millet vatan ve medeniyet merkezli bu tarihi mücadele elbette kolay olmadı.

Yıllarca bu ülkeyi siyasi-ekonomik bir avuç elit eliyle adeta babalarının malı gibi kullanmaya alışmış olanlar her yolu ve yöntemi deneyerek üzerimize geldiler.

Kendilerine içeride imtiyazlarını kaybetmenin vermiş olduğu kin ve nefret dolu mankurtlar bulmakta da zorlanmadılar.

Eskiden hep olageldiği gibi ülkemize çizilen dar sınırların içinde kalsaydık, vesayetin dediğini yapsaydık bu sıkıntıların hiçbirini yaşamazdık. Ama o zaman milletimizin yüzüne de bakamazdık.

Allah şahittir ki, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, millet bölünmeyecek, vatan parçalanmayacak, ülkemiz büyüyecek, devletimiz güçlenecek derken hep samimiydik.

Milletimize verdiğimiz her sözü yürekten inanarak ifade ettik.