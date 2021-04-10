Erdoğan: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi Toplantısı için Huber Köşkü'ne bir araya geldi. 3 saat süren kritik görüşme sonrası liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde savunduk. Kırım'ın ilhakını tanımama yönündeki prensip kararımızı bir kez daha teyit ettik. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik.

Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir. Ukrayna'nın uluslararası toplumu Kırım konusunda bir araya getirmeyi hedefleyen girişimi Kırım Platformu'nu desteklediğimizi belirttik. Ortak coğrafyamızda ne surette olursa olsun gerilimin artmasını arzu etmiyoruz. Mevcut krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde barışçıl, diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna ile işbirliğimiz üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir.

'Ateşkesin sürmesini temenni ediyoruz'

Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe verici tırmanmanın bir an evvel son bulmasını, ateşkesin sürmesini ve ihtilafın Minsk anlaşmaları temelinde diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını temenni ediyoruz. Bu hususta gereken her türlü desteği vermeye hazırız.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, Dombas bölgesinde zor şartlarda ateşkesin tesisi yönünde üstlendiği görevi sürdürüyor ve sürdürmelidir. Misyonun herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadan görevini yerine getirmesini önemsiyoruz. Gerekli şartların sağlanması ve gözlemcilerin can güvenliklerinin temini meselenin barışçıl yollardan halli için zaruridir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Kuruluşundan bu yana Türk büyükelçiler tarafından idare edilen Avrupa Güvenlik Komisyonu'nun bu en büyük misyonunu çalışmalarına bugüne dek sağladığımız desteği bundan sonra da devam ettireceğiz.

'Savunma sanayii Ukrayna ile ilişkilerimizde önemli'

Ukrayna ile ilişkilerimizde savunma sanayii bir diğer önemli boyutu teşkil ediyor. Siyasi ve savunma konularının birbiriyle bağlantısı dikkate alarak, dışişleri ve savunma bakanlarımızın katılımıyla 2+2 yeni bir platformda istişarelerimizi başlattık. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki eşgüdümü pekiştiriyoruz. İşbirliğimiz hiçbir surette üçüncü ülkelere karşı bir girişim değildir. Ticaret hacmimizin salgından asgari ölçüde etkilenmesi, ikili ticaretimizin oturduğu sağlam temellerin ekonomilerimizin karşılıklı olarak birbirini tamamladığının göstergesidir. Müzakerelerine devam ettiğimiz Serbest Ticaret Anlaşması'nı da en kısa zamanda imzalayarak 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize hızlı şekilde ulaşacağımıza inanıyorum.

'Karadeniz'deki meydan okumalara ortak karşılık verme konusunu görüştük'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'se "Bugün Türkiye ile vardığımız tüm anlaşmaların başarılı olacağına inanıyorum. Her şeyden önce Karadeniz'deki meydan okumalara ortak karşılık verme konusunu görüştük" dedi.

Zelenskiy şunları söyledi:

"Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesis edilmesine yönelik desteği ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecekte de bu tutumun değişmeyeceği yönündeki bilgileri nedeniyle teşekkür ettim. Türkiye'nin egemenliğimizin ve toprak bütünlüğümüzün yeniden tesisi için verdiği destek son derece önemlidir. Savunma sanayisi stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. [Türkiye'yle] İkili ticaretimizin serbestleştirilmesi son derece önemlidir."