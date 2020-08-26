Erdoğan: Türkiye sabrı sınanacak ülke değil

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferinin 949. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Bizans'ın mirası Fatih Sultan Mehmet Han ile birlikte Osmanlı'ya geçmiştir. Bizans'ın varisliğine bile layık olamayanların bugün yine arkalarına Avrupalıları alarak, haksızlık, hukuksuzluk, korsanlık peşinde koşmaları, tarihten ibret alamadıklarının işaretidir.

-Daha 1 asır önce Anadolu'yu perişan halde terketmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir.

-Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Akdeniz'de de Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz.

-Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım.

-Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır.

-Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Türkiye'nin aradığı morali ve kaynağı sağlamıştır. Yeni müjdelerle bu başarıyı ileriye taşıyacağız.