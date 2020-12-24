Erdoğan: Türkiye bir dönem faşist bir zihniyetin etkisi altında kalmıştır

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, "Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle bağını koparmak için özel gayret gösteren faşist bir zihniyetin etkisi altında kalmıştır." sözlerini kullandı.

Erdoğan "Bu zihniyetin yol açtığı yıkım sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış, nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır." dedi.

Erdoğan konuşmasında "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içerisindeyim." dedi.