Erdoğan: Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ayasofya'da Cuma namazı kıldıktan sonra yaptığı açıklamada "Türkiye ekonomisi tırmanışta ama göremeyenler var" dedi.

Ayasofya çıkışında gündeme ve ekonomiye dair açıklamalar yapan Erdoğan özetle şunları söyledi:

- Beyrut'taki patlama açık değil. Beyrut patlaması neticeleri itibariyle failleri kimdir, henüz belirlenmiş değil. Konuyla ilgili başta Lübnan Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmede, henüz tabii kimdi, hangi kuruluştur, buna benzer alınan bilgi yok. Bizim şunlar yapmıştır, şunlar failidir dememiz de biz siyasilere yakışmaz. Takip ediyoruz. Oradaki kardeş Lübnan halkının, yöneticilerinin bizlere vereceği bilgileri takip ediyoruz.

- Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakamayız. Madden manen herşeyimizle Lübnan'ın Beyrut'un yanında olacağız

- Yunanistan-Mısır anlaşmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Yunanistan'ın Libya ile ilgili olarak kıyıdaş olma konusunda bir alakası yok. Ne işi var orda.

- Şu anda Libya ile yaptığımız anlaşmayı kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.

- Türkiye ekonomisi tırmanışta, bunu görmek istemeyenler var. Belgelerle konuşuyorum. Sadece açılan şirket sayıları 30 bin 842 ilen 2017'de 85 bin 263 adet şirket açılmış. devamlı bir artış içerisinde. İstihdam 19.6 milyon kişiydi, Şu anda 28 milyon 80 bin istihdam var.

- Bazı sıkıntılar yok değil. İhracat 36 milyar dolardı şu anda 180 milyar dolar. Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde. Ama gözü olup görmeyenler hala bu gerçekleri yansıtmaya çalışıyorlar. Biz tırmanışımızı yüksek oranda devam ettiriyoruz, ettireceğiz.

- Biz IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Döviz rezervine bakıyorsunuz 27,5 milyar dolardı, şu anda ise 105 milyar dolar. Yani Türkiye bu noktada dimdik ayakta. Kimse halkımızı yanıltmaya çalışmasın. Bugün dünden daha güçlüyüz. Yarın daha güçlü olacağız.

- Hazine ve Maliye Bakanımla ilgili yaptıkları karalamalar... Bunlar yetişemedikleri üzüme 'koruk' diyor.

- Eleştirenler, ülke nereden nereye geldi ona baksınlar.

- (Muharrem İnce'nin ayrı parti kuracağı iddiaları) Bizim içimizden de birileri ayrıldı, parti kurdular. Parti kuruluşları nereye varır bilemem. Muharrem Bey'in hakkıdır, nereye varır bilemem. Ama doğal hakkıdır. Eski bir siyasetçidir.

- (Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısı) Bahçeli'nin davetini yadırgamadım. Makul bir davet. Birlik ve beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir. HDP ile el ele olmak, yerli ve milli olarak düşündüğümüz İYİ Parti'ye uygun düşmeyebilir.

- (ABD ile SDG arasındaki petrol anlaşması) Sayın Trump'a da söyledim. Terör örgütlerine kaynak aktarımı yapmanız bizim bölgemizde ciddi sıkıntılara neden olabilir, bu örgütün ekonomik kaynakları nereden geliyor diye düşünüldüğünde işte kaynak belli. Siz bunlara kalkıp petrol kaynaklarından aktarıyorsunuz ve bunları güç sahibi yapıyorsunuz. Onlar da bunu nereye satıyor? O da enteresan; rejime. Kendileri de gerekli talimatı vereceklerini söylemişlerdi ama şu ana kadar gelen bir olumlu gelişme yok. Takipçisiyiz, takip edeceğiz.

- (Altın ve döviz) Bu dalgalanmalar her zaman olur. İniş ve çıkışlar olur. Bunların hepsi düzelecek TL'nin yerli yerine oturacağına inanıyorum.

- (Yeni kısıtlamalar olacak mı?) "Bütün kısıtlamaların hepsi Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara bağlı. Halkımıza sesleniyorum. Ne olur, maske, mesafe ve temizlik buna dikkat edelim. Buna dikkat edelim ki Allah göstermesin bir sıkıntı yaşamayalım."