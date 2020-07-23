Erdoğan: TSK kem gözlere karşı vatanımızın güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), kem gözlere karşı Türkiye'nin güvenliği ve bekasının teminatı olmayı sürdürdüğünü' kaydetti.