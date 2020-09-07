Erdoğan: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına izin verilmeyeceğini söyledi. Erdoğan bazı illerde ek olarak kapasite kısıtlamasına gidilebileceğini belirtti.

Covid-19'un tedavisi bulunmamış bir hastalık olduğunu kaydeden Erdoğan "Bu durum her bireyin kendi tedbirini kendisinin almasını zorunlu kılıyor" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Vaka ve vefat sayılarındaki kısmi artıştan derin üzüntü duyuyoruz.

- Mevcut durum kabul edilebilir değil. Vaka artışlarından endişe duyuyoruz.

- Vatandaşlarımızdan tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmelerini istiyoruz.

- Kafe ve restaurantlar daha sıkı şekilde denetlenecektir.

- Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsade edilmeyecektir.

- Maske kullanımı başta olmak üzere kurallara uymayanlara kesilen cezalar muhakkak tahsil edilecektir.

- Esnek ve kademeli mesailerin yaygın bir şekilde tatbiki sağlanacaktır.

- Günlük vaka, vefat, yoğun bakım istatistikleri her akşam yayınlanıyor. Şeffaf yürüttüğümüz bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın vereceği desteğe bağlıdır.

'Asıl iş vatandaşımızın kendisinde bitiyor'

- Koronavirüs henüz etkin ve kullanılabilir tedavisi bulunamamış bir hastalıktır. Bu durum her bireyin kendi tedbirini kendisinin almasını zorunlu kılıyor.

- Sağlık çalışanlarımız canla başla çalışıyor.

- İçişleri Bakanlığımız salgın tedbirlerini en etkin şekilde uygulamasını sağlamıştır.

- Asıl iş vatandaşlarımızın kendinde bitiyor. Kalabalık etkinliklerden uzak durmadığımız, sokak, işyeri, hatta evde belirlenen kurallara uymadığımız sürece ne hastaneler ne cezai tedbirler tek başına bizi virüsten koruyabilir.

'Sağlık sistemimizi test etme imkanı bulduk'

- Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte soğukalgınlığı, grip gibi mevsim hastalıkların üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına, vefat sayılarını mümkünse sıfıra indirmeliyiz.

- Tedbiri hakkıyla aldıktan sonra takdiri rabbimize bırakacağız.

- Salgınla mücadelede attığımız her adımda bilim insanlarımızın tavsiyelerini göz önünde bulundurduk.

- Sağlık sistemimizin ve altyapımızın gücünü bir kez daha test etme imkanını bulduk.

- Üretim çarklarının durmaması için her türlü tedbiri aldık.

- Fesih kısıtlamasını iki ay daha uzattık. Kısa çalışma ödeneğine 31 Ekim'e kadar devam edeceğiz.

- Yılın ikinci çeyreğinde bir küçülme yaşamış olsak da dünyadaki pek çok devletten daha iyi olduğumuz bir gerçek. Tüm veriler üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma yaşayacağımıza işaret ediyor.

- Tüm veriler yılı pozitif bir büyüme ile tamamlayacağımızı gösteriyor.

- Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşfik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz.

Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak

- Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak yüzyüze ve uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz sisteme devam edeceğiz.

- Yüz yüze ve uzaktan eğitim birlikte olacak.

- Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir.

'İş dünyası'na fırsatı değerlendirin çağrısı

- Güçlü altyapısı, yetişmiş insan gücü, teknolojisi ve lojistik avantajıyla yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. İş dünyamızı bu yeni dönemin fırsatlarını en geniş şekilde değerlendirmeye davet ediyoruz.

- Sakarya petrol sahası dünyada keşfedilen ikinci en önemli kaynaktır. İnşallah Karadeniz'de ve Akdeniz'de yeni müjdelerle bu sevincimizi daha da arttıracağız.

- Türkiye siyasi, ekonomik, askeri olarak güçlendikçe karşısına çıkartılan engeller de artıyor.

- Hak ve özgürlükleri geliştirme doğu, batı, kuzey, güneye kadar ülkeyi topyekün kalkındırma çabasına girdiysek hep başımıza bir haller geldi. Tek parti dönemi başlı başına felaket hikayesidir.

- Eğitim, sağlık, enerji ve tüm alanlarında Cumhuriyet döneminin tamamında ortaya konulanların kat be kat üstünde hizmetler yaptık.

- Giresun felaketinde biz kalkıp da Ankara'dan seyretmedik. Bakanlarımız, milletvekillerimizle birlikte altyapı, üstyapısıyla felaket bölgesini yeniden inşa ve ihya etmenin adımlarını attık.

'Yeni reform hazırlıkları'

- Savunma sanayi, otomotivde yüksek teknolojiye dayalı pek çok alanda dünyanın ilk birkaç ülkesi arasına girecek projeler yürütüyoruz.

- İnsan hakları, hukuk, ticari mevzuatta insanımızın hayatını kolaylaştıracak yeni reformların hazırlıkları içerisindeyiz.

Doğu Akdeniz

- Her fırsatta görüşme, konuşma, müzakereden yana olduğumuzu söylüyoruz.

- Bizimle masaya oturmak yerine kırık dökük askeri güçleriyle efelenenlere tarihi bir kenara bırakıyorum son 4 yıldır diplomasi çalışmalarımızı ve askeri harekatlarımızı iyi incelemelerini tavsiye ediyorum.

- Türkiye Doğu Akdeniz'deki hakları hususunda sonuna kadar kararlı ve aktif bir politika izlemeyi sürdürecektir.