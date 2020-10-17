Erdoğan: Toplam rezerv 405 milyar metreküpe ulaştı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni doğalgaz rezervini açıklamak için Zonguldak'taki Fatih sondaj gemisine gitti.

Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şunlar:

"Test analiz sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. 'Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları ekonomik olarak çok önemli değerdir. Türkiye net ithalatçı bir ülkedir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde küçük miktarda petrol ve doğalgaz çıkmakla birlikte tüketim içerisinde yetersiz bir düzeyde.

Karadeniz'deki rezerv ülkemizin en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devam edeceğimizi düşündüğüm keşiflerle dışa bağımlılığımız azalacaktır. Bu daha ucuz doğalgaz anlamına gelmektedir."

'Sıvılaştırılmış doğalgaz ithal ediyoruz'

"Önümüzdeki günlerde yine Sakarya sondaj sahasında Türk Ali-1 kuyusunda çalışmalara devam edilecek ve oradan da yine güzel haberler bekliyoruz. Burada kurulacak platform ile ülkemizin tamamına ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylece Türkiye tarihindeki en büyük hidrokarbon kaynağına ulaşmış olacaktır.

Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları elbette ekonomik değer olarak çok önemlidir. Çünkü Türkiye bu konuda net ithalatçı bir ülkedir. Rusya, İran ve Azerbaycan'dan doğalgaz, Cezayir, Katar, Nijerya, Amerika gibi yerlerden de sıvılaştırılmış doğalgaz ithal ediyoruz. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv ülkemizin bugüne kadar en büyük hidrokarbon kaynadığıdır. Devamının da geleceğine inandığım keşiflerle ülkemizin doğalgazda dışarıya bağlılığı azalacaktır.

Bu aynı zamanda milletimize daha ucuz doğalgaz sağlayacağımızın işaretidir. En önemlisi de ucuz maliyet ve güvenle gerçekleştiriyor olmamız. Petrol ve doğalgazda dışarıya ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetleri de milletimize daha iyi ve daha uygun olarak sunabileceğiz."

Doğu Akdeniz değerlendirmesi

"Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını kullanımda Türkiye'yi dışlama mücadelesine, bu plana hiçbir oldubittiye izin vermemekte kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Buradan tekrarlıyorum. Kimsenin hakkında, hukukunda, özellikle de toprağında gözümüz yoktur.

Doğu Akdeniz'de istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye ve KKTC'nin haklarını teslim etmekten geçiyor. Bunun dışındaki hiçbir zorbalığa, komedi düzeyindeki oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. AB'nin Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor. Savundukları değerleri hiçe sayma pahasına bunu yapması zaten azalan güvenilirliğini sonunun gelmesi olarak neticelendirecektir."