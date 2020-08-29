Erdoğan: Teknoloji olarak dışa bağlı olduğumuz sistemler yerli ve milli olacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- 200 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu merkezde rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız.

- Türk sanayicisi, ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye devam ediyor.

- Her ne kadar salgın, beraberinde bazı zorluklar getirse de iş dünyasında yeni kapılar açılmasına vesile oldu.

- Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.

- Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terketmedik.

- İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır.

- Birileri istemese de biz üç kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getirmekte kararlıyız. Bunun altyapısını zaten oluşturduk.

- İyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk.

- Milyar doların üzerinde değere ulaşan oyun şirketlerimiz, küresel ölçekte ses getirmeye başladı.

- Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. Ağaç bahanesiyle sokakları ateşe veren, esnafımızın malını mülkünü yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Türkiye'yi kendi karanlıklarına hapsetmek için millet-memleket düşmanı faşist zihniyetle mücadele ettik. Mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Faizci lobilerle mücadele ettik.

- 18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir.