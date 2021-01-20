Erdoğan: Tek parti faşizmine özlem duyanlar olduğunu biliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendisine teminini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Sakarya – Yalova – Kırklareli – Edirne - Çanakkale İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

  • Türkiye'nin eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmeye çalışanlara meydanı asla bırakmayacağız.
  • 1000 yıl geçse de bize bu vatanı yakıştıramayanlar çok görenler olduğunu biliyoruz.
  • Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.
  • Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz.
  • Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz.
  • Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda, kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığı işte budur.
  • Demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendisine teminini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler. 
  • Anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır.
  • Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz.
  • Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.
  • İnşallah 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyon ve heyecanla çıkacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Çünkü biz AK Partiyiz. 

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