Erdoğan: Tek parti faşizmine özlem duyanlar olduğunu biliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Sakarya – Yalova – Kırklareli – Edirne - Çanakkale İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılıyor.
Erdoğan’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:
- Türkiye'nin eski kriz, baskı ve sefalet günlerine döndürmeye çalışanlara meydanı asla bırakmayacağız.
- 1000 yıl geçse de bize bu vatanı yakıştıramayanlar çok görenler olduğunu biliyoruz.
- Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide görmemek için gözlerini kapatanları, kulaklarını tıkayanları, kalplerini karartanları da biliyoruz.
- Çok partili siyasi hayatla birlikte, ellerinden kayıp giden tek parti faşizmine hala özlem duyanların olduğunu biliyoruz.
- Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdürüyoruz.
- Yıllarca iktidarı sandıkta değil de perde gerisinde yazılan senaryolarda, kendilerine biçilen rollerle elde etmeye çalışanların milli irade düşmanlığı işte budur.
- Demokrasinin kurallarıyla alamadıkları yetkinin, eskiden olduğu gibi gaspla kendisine teminini bekleyenler hiç kusura bakmasınlar, daha çok beklerler.
- Anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır.
- Kendi partileri içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlâksızlık skandallarıyla yüzleşmeyenlere milletimiz ilk seçimde ağır bir ders vereceğini Cumhur İttifakı olarak bugünden görüyoruz.
- Bunları kendi çirkinlikleriyle baş başa bırakıyoruz.
- İnşallah 2023 seçimlerinde milletimizin karşısına çok daha büyük bir vizyon ve heyecanla çıkacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakıyız. Çünkü biz AK Partiyiz.