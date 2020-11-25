'Erdoğan, TCMB başkanını görevden almaya birkaç saat içinde karar verdi'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanını 6 Kasım Cuma günü değiştirme kararını, ekonominin hassas bir durumda olduğunu anlatan sunumların ardından aldığı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan ve olayların gidişatından haberdar olan dört kaynağın aktardığına göre Naci Ağbal, kendisiyle beraber başka üst düzey AKP'lilerin Erdoğan'a döviz rezervlerinin eridiğini aktarmasının ardından TCMB başkanlığına atandı.

Haberde en az iki gün boyunca yapılan sunumlarda Erdoğan'a yabancı yatırımın ülkeye getirilmesinde sıkıntı yaşandığı ve Türk Lirası'nın yılın başından beri yüzde 30 değer kaybettiğinin anlatıldığı iddia edildi.

Habere göre, Erdoğan bu sunumların ardından, 6 Kasım Cuma günü o dönem Merkez Bankası başkanı olan Murat Uysal'ı yanına çağırarak döviz rezervlerinin bu yıl neden yarıya indiğini ve bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünü sordu.

Kaynaklar, bu konuşmanın ardından Erdoğan'ın Uysal'ı görevden almaya ikna olduğunu belirtti.

Kaynaklar aynı zamanda Erdoğan'ın gelmesi beklenen işsizlik dalgası konusunda da uyarıldığını söyledi.

Berat Albayrak'ın ise Uysal'ın görevden alınmasının ardından gerçekleştirilen iki toplantıya davet edilmemesinin ardından istifa ettiği öne sürüldü.

AKP'ye yakın bu kaynaklara göre Uysal'ın görevden alınması ve eski maliye bakanı Naci Ağbal'ın TCMB başkanlığına atanması birkaç saat içinde gerçekleşti.