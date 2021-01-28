Erdoğan talimat verdi, valiler suç duyurusu kuyruğuna girdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ülkenin yargısı var ve kendilerine 'militan' diye hakaret eden bu zata, bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket öyle sahipsiz değil, gereği yapılmalıdır" açıklaması sonrası valiler suç duyurusunda bulunmaya başladı.

Katıldığı canlı yayında "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan" sözleri nedeniyle iktidarın hedef aldığı eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında çok sayıda vali tarafından suç duyurusunda bulundu.

Birçok ilin valisi sözlerin "hakaret" içerikli olduğunu öne sürerek suç duyurusuna imza atarken, bu adımın tüm illere yayılması bekleniyor.

Erdoğan'ın talimatı nedeniyle yargı mensuplarının da benzer adımlar atabileceği belirtiliyor.