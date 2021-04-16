Erdoğan talimat verdi: Fuat Oktay, Ersin Tatar'la 'Kuran kursları'nı görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin Kuran kurslarının kapatılmasıyla ilgili kararın duyurulmasının ardından Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşerek.

AKP'li Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada Oktay’ın Tatar ile görüşerek, "bu işin süratle düzeltilmesi konusunda gerekli adımların atılması gerektiğini bildireceğini" söyledi.

Erdoğan, sürecin bizzat takipçisi olduğunu da söyledi.

Öte yandan dün akşam saatlerinde adaya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye’den ayrılmadan önce konuştuğunu belirten Erdoğan, konuyu Tatar ile etraflıca görüşmesinin gerekliliğine vurgu yaptığını da söyledi.

Erdoğan, Çavuşoğlu’nun Tatar ile görüşmesinin ardından gerekli açıklamayı da yapacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Saner: Gerekli yasal düzenlemeler yapılacak

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner'se yaptığı açıklamada “Gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak bu kurslara devam edileceğini” söyledi.

Saner şöyle konuştu:

"Anayasamız açıkça hiç kimsenin bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamayacağını yazmaktadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararı ile KKTC'de hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz"

Yazılı açıklama yapan Saner, Kuzey Kıbrıs Anayasa Mahkemesi'nin, bazı din görevlilerinin üyesi olduğu Hizmet Sendikası’nın (HİZMET-SEN) 2018'de açtığı davayla ilgili dün verdiği kararı öğrendikten sonra Din İşleri Başkanı Talip Atalay ile görüştüğünü belirtti.

Saner, "Şimdi yapılacak olan Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ortaya çıkmasının ardından mahkemece eksik görülenleri gidermek ve hafızlık kurslarının devamını sağlamaktır." dedi.

Saner açıklamasında, Din İşleri Başkanlığının da devletin bir kurumu olduğunu söyleyerek "Dolayısıyla devletin dışında bir kurumun hafızlık kursları düzenlemesi diye bir şey söz konusu değildir. Din İşleri Başkanlığının dini alandan sorumlu bir devlet kuruluşu olarak ilgili bakanlık ve diğer devlet kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak görevini yerine getirmesi gayet doğaldır ve esasen bu kurumumuzun görevidir. Anayasamız açıkça hiç kimsenin bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamayacağını yazmaktadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.