Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Yaptığı konuşmada Suriye'yi hedef alan Erdoğan, "Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib’de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye dünyadaki kriz merkezlerinin tam göbeğinde yer almasına rağmen dimdik ayakta duruyor. Dün Konya’da şehir hastanesinden yollara kadar pek çok eserin açılışını gerçekleştirdik.

Sayısız eseri milletimizin hizmetine sunduk. Geçtiğimiz 18 yılın her günü milletimize hizmet sağladık. Ulaşımdan eğitime tarımdan sanayiye kadar Cumhuriyet tarihinin tamamını 5’e 10’a katlayan yatırımları hayata geçirdik.

Koronavirüs salgının etkisiyle yeniden şekillenen küresel dünya düzeninde ülkemizin hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışıyoruz.

Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Tıpkı Balkanlar’da Kafkaslar’da Akdeniz’de olduğu gibi sınır hattımızda istikrar sağlanana kadar aktif şekilde yer almaya devam edeceğiz. Terör örgütlerine ses çıkarmayanlar bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da bunu gider kendimiz yaparız. İdlib’de insanlık trajedisine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.

Tüm dünya bu noktaya gelene kadar biz kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız.

Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Milletimiz bu oyunu görmüş ve yeniden ortak hedefler etrafında toplanmaya başlamıştır.

Daha çok başarılara birlikte koşacağız. Siyasi ve ekonomik alanda en güçlü devlet olma hedefindeyiz.

Maalesef ülkemizde kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz.