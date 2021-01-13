Erdoğan: Sosyal medya şirketlerinin baskısına boyun eğmeyeceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2019 Yılı Medya Oscar Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Bu toprakların geleceğinde teröre ve şiddete yer yoktur, olmayacaktır. Bu süreçte hepimizde, özellikle de siz değerli basın mensuplarına, sanatçılara büyük sorumluluklar düşüyor.

Terörle mücadele tüm toplumun görevidir. Ancak bu konuda ülke olarak yıllardır çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Türkiye'de bölücü terörün 40 yıldır bitirilememesinde bir dönem yapılan yanlışların yanı sıra kimi basın organlarının terörü masumlaştıran dilinin de payı bulunuyor. Kandil'deki teröristlerin reklam ajansına dönüşen kimi medya kuruluşları yaptıkları haberlerle bu masum eylemi itibarsız hale getirmeye çalıştılar.

- Dijitalleşme ve yeni medya araçları sağladıkları kolaylıklar yanında beraberinde ciddi riskler de getirmektedir. Bir yanda dijital ağlar, diğer yanda siber zorbalık, siber terör ve yalan haber gibi kavramları da gündemimize taşımıştır. Bilhassa sosyal medyada yayılan haberlerin kahir ekseriyetini düz medya haberler oluşturuyor.

Amerikan seçim sonuçları ekseninde süren tartışmalar bizim de bir süredir dile getirdiğimiz dijital faşizmin nerelere kadar uzanacağını gözler önüne sermiştir. Asıl tehlike sosyal medya teröristlerinin siyasete yönelik keyfi müdahalelerinin artmasıdır. Demokrasiyi hedef alan şiddet eylemlerini elbette mazur göremeyiz. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan insanların iletişim kanallarının kapatılmasını da kabul edemeyiz.

Türk mahkemelerinin terörü ve şiddeti öven hesaplarla ilgili kararların hemen hiçbirini uygulamadılar. Sosyal medya linçine uğrayan insanların mağduriyetini giderecek hiçbir çabanın içine girmediler. Gezi olaylarından başlayarak bugüne kadar sosyal medya şirketlerinin birçok keyfiliğine maruz kaldık. Sosyal medya şirketlerinin baskısına boyun eğmeyeceğiz. Cezalar kesilmeye başlanınca kuzuya döndüler.