Erdoğan şimdi de belediye bürokratını rektör yaptı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kayyum rektör Melih Bulu’nun ardından bugün 11 rektör ataması daha yaptı.

Erdoğan, beş üniversitede tercihini, öğrenim ve akademik hayatlarını atandıkları üniversitelerde geçirmeyen profesörlerden yana kullandı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’ne atanan Namık Ak’ın hayatı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde, dönemin belediye başkanı Tayyip Erdoğan’la kesişiyor.

Ankara Gazetecisi'nden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Ak, 1994-2004 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iktisadi teşekküllerinde danışmanlık ve müdürlük görevlerinde bulunmuş. Beş üniversitede ise mevcut rektörler yeniden atandı. Ancak bu beş rektör de atandıkları dönemde, atandıkları üniversitede eğitim görmemiş ve çalışmamıştı.

Beş yeni rektör

2007 yılında kurulan Artvin Çoruh Üniversitesi rektörlüğüne Mustafa Sıtkı Bilgin atandı. Bilgin, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Doktorasını Birmingham Üniversitesi’nde aldı. Yardımcı Doçent Doktor ve Doçent Doktor unvanlarını ise Kayseri’deki Sütçü İmam Üniversitesi’nde aldı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde profesör oldu. Artvin Çoruh Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.

2007 yılında kurulan Batman Üniversitesi’nin rektörlüğüne ise İdris Demir atandı. Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını, ODTÜ’de Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptı. Doktorasını, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde aldı. Ahi Evran Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Demir’in Batman Üniversitesi ile tek bağlantısı Batman’ın Gercüş ilçesinde doğmuş olması.

2007 yılında kurulan Bitlis Eren Üniversitesi’ne ise Necmettin Elmastaş atandı. Uludağ Üniversitesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde aldı. Profesörlük unvanını da bu üniversitede aldı. Harran Üniversitesi’nde bölüm başkanlığı, anabilim dalı başkanlığı, dekan yardımcılığı ile gibi görevleri yürüttü. Bitlis Eren Üniversitesi ile tek bağlantısı Bitlis’in Ahlat ilçesinde doğmuş olması.

Erdoğan'ın bürokratı

2007 yılında kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne ise Namık Ak rektör olarak atandı. Ak, yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde; SUSER, İSTAÇ, BELPET, İSTON’da danışman, müdür, teknik genel müdür yardımcılığı görevi yürüttü. Şırnak ve Adıyaman üniversitelerinde akademik yöneticilik ve öğretim üyeliği yaptı.

Tarihçesi 1976 yılına dayanan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne ise Turgay Uzun atandı. İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde bölüm başkanlığı görevini yürütüyordu.