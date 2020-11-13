Erdoğan: Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur...

Tekirdağ AKP İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Ülke ve millet olarak kritik bir dönemden geçiyoruz. Tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Hamdolsun Allah'ın yardımı, milletin ferasetiyle bu oyunların hepsini boşa çıkardık. Milletimiz büyük ve güçlü Türkiye hayalinden vazgeçmediğini, sorumluluğu AK Parti'ye verdiğini gösterdi.

Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Samimiyetle, ihlasla ülkenin çıkarlarını, milletin beklentilerini karşılayacak şekilde çalıştığımız sürece bu kredi devam eder.

Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz, ülkeyi büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımıza düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir.

Halbuki öyle bir dönemden geçiyoruz ki; AK Parti'nin kaderiyle Türkiye'nin kaderi adeta bütünleşmiştir.

Sigara içmeyi bırakın. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle ara vermez, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli.

Yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri ve yeni yatırım çağrısında bulunuyorum.

Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz Yargı Reformu Strateji belgesi çok önemli düzenlemeler içeriyor. Bunların bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkarıldı. İdari düzenlemelerin önemli bir kısmını da hayata geçirdik. Yeni reform paketleriyle ilgili hazırlıklarımız devam ediyor. Meclisimiz bunlara öncelik için gayret gösterecek. İnsan hakları eylem planına ehemmiyet veriyoruz. Temel hakların korunmasından, mülkiyet hakkına kadar pek çok ilave hükümleri istişare ederek bu eylem planına ekleyeceğiz. En büyük reformları, değişimleri hayata geçiren parti olarak bu süreci açmanın asli görevimiz olduğuna inanıyorum.

Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle aşmışsak, bugün de aynı şekilde 83 milyon hep birlikte geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için daha çok çalışmaktır."