Erdoğan: Sağlık çalışanlarının maske bulamadığı görüntüler ülkemizde yaşanmadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nde, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul programında konuştu.

Pandemiyi AKP hükümetinin iyi yönettiğini iddia eden Erdoğan, "Dünyanın birçok ülkesinin hazırlıksız yakalayan bu salgını Türkiye iyi yönetmiştir. İnsanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske bulamadığı görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Defnedecek mezar bulamadılar mezar" sözlerini kullandı.

"Yurtdışında bulunan insanlarımızı yalnız bırakmadık" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı, "141 ülkeden 100 binden vatandaşımızı ailesiyle buluşturduk. 5 bin 500'den fazla yabancının da tahliyesinin gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Salgın döneminde, Türk olmanın gururunu, Türk pasaportu taşımanın güvenini bir kez daha tüm vatandaşlarımıza yaşattığımıza inanıyorum. Türkiye insani değerleriyle büyük bir devlet olduğunun bir kez daha göstermiştir" ifadelerini ekledi.

"Son yıllarda ekonomi ve terör başta olmak üzere ülkemizi hedef alan saldırıların hiçbiri tesadüf değildir" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin bileğini bükemeyenler çelme takmaya çalışmaktadır. Avrupa'da iyice ayyuka çıkan Türk ve Müslüman düşmanlığının sebebi budur. Neonazi teröründen Müslümanlar ile birlikte farklı dini kesimler de olumsuz etkileniyor" sözlerini kullandı.

AKP’den ayrılan ve istifa edenlerle ilgili de mesaj veren Erdoğan, “Daha önce bir şekilde bizimle irtibatı olmuş fakat şimdi aramızda bulunmayan arkadaşlarımızla bağlarımızı tekrar yenilemeliyiz. Siyasette olduğu gibi sivil toplumda da görev değişimi bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, makamların, mevkilerin, koltukların "davaya hizmet için birer vasıtadan ibaret olduğunu" iddia ederek, “Şahsımız dahil kimsenin bu unvanları, makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine rıza gösteremeyiz” dedi.

Dış politikaya yönelikse AKP'li Cumhurbaşkanı “Türkiye'nin bileğini bükemeyenler asimetrik yöntemlerle çelme takmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin Libya'da, Suriye'de, Ege'de, Doğu Akdeniz'de, en son Dağlık Karabağ'da bileğini bükemeyenler, asimetrik yöntemlerle, asılsız iddia ve ithamlarla çelme takmaya çalışmaktadır” dedi.