Erdoğan Sağlık Bakanı'nın yardımcısını görevden aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yardımcısı Emine Alp Meşe'yi görevden aldı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Meşe'nin yerine Tolga Tolunay atandı.

Tolga Tolunay'ın özgeçmişi şöyle:

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2004-2009 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 2010-2014 yılları arasında Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Uzman Doktor olarak çalıştı. Aynı hastanede 2014-2018 yılları arasında Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı.

2018 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna Yardımcı Doçent olarak atandı. 2019 yılında Doçent unvanını aldı.

Doç. Dr. Tolunay’ın uzmanlık alanları; biyomekanik, omurganın klinik biyomekaniği, implant tasarımı ve ortopedik tümör cerrahisidir.

TİTCK İleri Tedaviler ve Greft Danışma Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK TEYDEB USETEG Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği ve KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Komisyon Üyeliği yapan Doç. Dr. Tolga Tolunay, 2016 yılından beri bilimsel komisyonlarda görev almaktadır.