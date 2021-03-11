Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının birinci yılında yaptığı açıklamada sağlık alanında "destan yazdıklarını" iddia etti.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadesini kullandı.
Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık. #insanlıkiçin pic.twitter.com/7hV8pMAunU— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 11, 2021