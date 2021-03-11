Erdoğan: Sağlık alanında destan yazdık

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının birinci yılında 'Salgın döneminde sağlık alanında destan yazdık' ifadesini kullandı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının birinci yılında yaptığı açıklamada sağlık alanında "destan yazdıklarını" iddia etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan "Sağlık ordumuzun fedakârlığıyla, sürekli yenilerini hizmete aldığımız, kapasitelerini arttırdığımız hastanelerimizle ve güçlü altyapımızla sağlık alanında destan yazdık" ifadesini kullandı.

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'İlk vaka'dan bir yıl sonra