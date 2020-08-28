Erdoğan: Sağda solda konuşulanları dikkate almayın, her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası cemaate yaptığı konuşmada "Sağda solda konuşulanları hiç dikkate almayın. Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz" dedi.

Çamlıca Camisi'nde konuşan Erdoğan salgınla ilgili olarak önlemlere uyulmasını istedi ve "Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımız ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım. Dünyada bu konuda en hassas bizim olmamız lazım" dedi.

Erdoğan ayrıca Pazartesi günü sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gideceğini açıkladı.