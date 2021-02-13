Erdoğan Sabah gazetesi yazarını OECD'ye atadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Büyükelçiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
4 uluslararası örgüt daimi temsilcisi ile 22 ülke büyükelçisi merkeze alındı.
Merkeze çekilen uluslararası örgüt daimi temsilciliklerine ve 26 ülke büyükelçiliğine atama yapıldı.
Kararnameyle, AGİT Daimi Temsilcisi Rauf Engin Soysal, OECD Daimi Temsilcisi Erdem Başçı ile Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu merkeze çekildi.
OECD Daimi Temsilcisi Erdem Başçı'nın merkeze çekilmesinin ardından yerine Sabah gazetesinde ekonomi yazıları yazan Kerem Alkin getirildi.