Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların gündeme geldiği görüşmede, Suriye ve Libya’daki durum da değerlendirildi.

Erdoğan, görüşmede Azerbaycan-Ermenistan krizi hakkında, "Türkiye’nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu" söyledi.