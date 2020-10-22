Erdoğan, Ruhani'yle telefonda konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı telefon görüşmesinde Ermenistan-Azerbaycan ve Suriye gündemleri üzerine konuştu.

Erdoğan, konuşma sırasında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarında işgalci olduğunu söyleyerek "işgal eden ve işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim" olduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca "Suriye'nin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden" YPG'ye karşı ortak hareket etmenin ve İdlib'de ateşkesin korunmasının gerekli olduğunu dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Transkafkasya'daki çatışmalara tarafsız yaklaşan İran iki çatışan taraf arasında barış müzakerelerinin başlanması taraftarı.