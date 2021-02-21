Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, "yeni ABD yönetiminin İran'a yönelik tek taraflı yaptırımlardan vazgeçerek İran halkının refahının önündeki haksız engelleri kaldırmasını temenni ettiklerini" belirtti.

Erdoğan bu konuda "son birkaç günde konuya ilişkin yapılan açıklamaların yeni bir fırsat penceresinin açılmasına vesile olduğunu" söyledi.

Açıklamaya göre Erdoğan, "tüm tarafların Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden işler hale getirilmesi noktasında buluşmasının en makul hareket tarzı olduğunu ve tüm zorluklara rağmen diyalog kapısının açık tutulmasının önemli olduğunu" dile getirdi.

Görüşmede ekonomi, ulaştırma, güvenlik ve diğer alanlarda Türkiye-İran işbirliğini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Erdoğan'ın görüşmede "Türkiye-İran ilişkilerinin güçlendirilmesine dair iradeyi muhafaza ettiklerini bildirdiği" kaydedildi.