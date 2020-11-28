Erdoğan: Rabbimizden insanlığı bu musibetten kurtarmasını niyaz ediyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Müslüman Cemiyeti Kongresi'ne bir video mesaj gönderdi.

"Bu yıl büyük bir sağlık kriziyle mücadele ediyoruz. Salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor" diyen Erdoğan, "Rabbimizden tüm insanlığı bu musibetten bir an önce kurtarmasını niyaz ediyoruz" ifadesini kullandı.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Evet, ümitsizliğe düşmeyi küfürle eş gören bir dinin mensupları olarak umudumuzu asla yitirmedik, yitirmiyoruz. Amerika İslam Toplumu'nun da bu süreçte gerçekten takdire şayan bir duruş sergilediğini görüyoruz. Müslüman olmanın güzelliğini yaşayışlarıyla Amerikan toplumuna gösteren tüm kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. İslam'ı terörle özdeşleştirmeye çalışanlara verilmiş en esaslı cevap olduğuna inanıyorum.

Bu sene sadece Covid-19 virüsüyle değil İslam düşmanlığı virüsüyle de mücadele etmek zorunda kaldık. Kültürel ırkçılık, hoşgörüsüzlük artık gizlenemez boyuta ulaşmıştır. Birçok ülkede inancından, dilinden, adından veya kılık kıyafetinden dolayı Müslümanların ötekileştirilmesi artık sıradan hale gelmiştir. İsveç'te kuran yakılması, Norveç'te kuranın yırtılması, Fransa'da karikatürlerin teşvik edilmesi kutsallığa yönelik davranışlardan sadece birkaç tanesidir.



Fransa'da fikir özgürlüğü adı altında peygamberimize yönelik alçaklıkları sizler de yakından takip ediyoruz. Düşünce farklıdır, hakaret farklıdır. Hakarete fikir muamelesi yapmak en başta düşünceye hakarettir.

Müslümanlar sadece ekonomide değil kendi aralarında da ayrılığa düşmüş durumdadır. Asırlardır farklı kültürlere ev sahipliği yapmış bir ülke olarak, etnik kimliklere saygı gösteriyoruz. Kutsallarımıza yönelik saldırılar karşısında tüm farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp İslam ortak paydasında buluşmak hepimizin görevidir.Müslüman ortak paydaşında buluşmaktan, birbirimizi Allah için sevmekten başka çaremiz yoktur. Ortak değerler etrafında kenetlenmeli ve bize kurulan tuzakları boşa çıkarmalıyız.