Erdoğan Putin'le Sputnik V aşısını görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin, telefon görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Salgına karşı alınan önlemlerin, durumun önemli ölçüde iyileşmesinin ve turizm alanında ikili ilişkilerin sürdürülmesini mümkün kılmanın" hakkında konuşulduğunu açıkladı.

Rusya menşeli Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimini ve bu aşının Mayıs ayından itibaren Türkiye’ye tedarikinin konuşulduğu belirtilirken Kremlin'den gelen açıklamada şöyle denildi:

"[İki devle başkanı] Türkiye'deki epidemiyolojik durumu da göz önünde bulundurarak koronavirüs enfeksiyonlarının yayılmasını engelleme konusunu ayrıntılı olarak değerlendirdiler. Rusya'nın bu yönde pratik işbirliğini artırmaya hazır olduğu vurgulandı."

Açıklamada Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedarikinin bu aydan itibaren en kısa sürede organize edilmesi üzerinde durulduğunu kaydedildi.

Erdoğan'sa konuya ilişkin Telegram kanalından yaptığı açıklamada 'Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanmasında Türk-Rus iş birliğinin önemine işaret ederek, Yukarı Karabağ konusunda da bölgesel normalleşme ve istikrar sürecinin iyi kullanılması gerektiğini dile getirdim.' ifadelerini kullandı.