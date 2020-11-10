Erdoğan, Putin'le görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile Dağlık Karabağ ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamaya göre, Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ konusunda dün akşam kalıcı çözüme giden yolda doğru bir adım atıldığını belirtti.

Görüşmede, "Türkiye ve Rusya’nın beraber yoğun katkılarda bulunduğu bu önemli fırsatın heba edilmeden adil ve kalıcı bir barış ile bölgede istikrarın tesisi için kullanılması gerektiğini" söyleyen Erdoğan, "gelinen noktada en önemli hususun Ermenistan’ın ateşkese ve ortak açıklamada kayıtlı taahhütlere uyması olduğunu" belirtti.

Erdoğan, "Türkiye’nin de, Ermenistan'ın çekildiği topraklarda Azerbaycan tarafından belirlenecek bir mahalde tesis edilecek Ortak Merkez marifetiyle Rusya ile birlikte ateşkes için gözlem ve denetim faaliyetinde bulunacağını, dolayısıyla bu noktada Rus tarafına da önemli bir sorumluluk düştüğünü" söyledi.

Erdoğan, görüşmede Karabağ’ı terketmek zorunda kalan Azerbaycanlıların evlerine dönmesinin ve Azerbaycan-Nahçıvan arasında bir koridor açılmasının önemli olduğunu söyledi.

"Dağlık Karabağ’ın bölgesel çatışma ve krizlerin çözümünde Türkiye-Rusya iş birliğinin önemini gösterdiğini" söyleyen Erdoğan, "aynı iş birliği ruhunun Suriye krizi için de yürütülmesi gerektiğini ve burada da benzer bir mekanizma kurabileceklerini" kaydetti.

Engin Solakoğlu, soL'da yayımlanan yazısında Türkiye ve Rusya'nın Dağlık Karabağ'da aldığı pozisyona ilişkin şöyle demişti:

"Azerbaycan bu operasyona Rusya’nın onayını alarak başlamıştır. Türkiye ise bu süreçte Rusya’yla karşı karşıya filan değil, Putin’in rejisörlüğünde “dost ve kardeş” Azerbaycan’ın aktörlüğünde oynanan oyunun gönüllü destekçisi konumundadır. Bir başka deyişle bu çatışmadan Türk-Rus düellosu bekleyenlere ekmek çıkmaz."