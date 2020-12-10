Erdoğan ortak basın toplantısında: Sıkıntımız Ermenistan yönetimiyledir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. İmza töreninin ardından ise ikili ortak basın açıklamasında bulundu.

Aliyev, "Ermenistan asılsız iddialarından vazgeçerse iş birliği platformlarında yer alabilir" dedi. Erdoğan ise olumlu adımların atılması durumunda Türkiye'nin Ermenistan'a kapılarını açabileceğini söyledi.

"Rusya-Türkiye-Azerbaycan-İran-Gürcistan eğer kabullenir uyarlarsa, Ermenistan da bu platformda yer alabilir. 6'lı platform ile 'bölgesel barışı tesis edelim' dediler" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Eğer bu konuda olumlu adım atılırsa biz de kapalı kapılarımızı açarız. Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntımız Ermenistan yönetimiyledir" diye konuştu.

Aliyev'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Tarihi topraklarımızı işgalden kurtardık. Biz tarihi adaleti sağladık, işgale son verdik. Bugün Erdoğan Türkiye'si dünya için bir örnektir. Bağımsızlık, mertlik ve gelişme örneğidir. Vatan muharebesinde meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Bütün dünya Türk halkının zekasını bir daha gördü. Türk sanayisinin ne kadar geliştiğini dünya bir daha gördü.

- Zafer geçidinde Türk ve Azerbaycan askerleri omuz omuzaydı. Türkiye-Azerbaycan birliği sadece halklarımız için değil dünya için de önemli. Ermenistan yönetimi savaştan doğru sonuç çıkarırsa işbirliği platformda yer alabilir.

- Bizim kadar birbirinin yanında olan iki ülke daha yok.

- Karabağ, Türkiye'nin yardımıyla en güzel yerlerden olacak.

- Bölgede yeni bir iş birliği platformunu oluşturacağız. Düşmana çok büyük darbe vurduk, orduyu mahvettik. Ermenistan yönetimi asılsız iddialarından vazgeçerse, onlar da bölgede kurulacak çeşitli iş birliği platformlarında yer alabilir

- Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’si, dünyaya bağımsızlık, mertlik ve cesaret örneğidir. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü arttırır. Bugün aziz kardeşimin liderliği sayesinde Türkiye dünya çapında güç merkezine çevrildi.

- Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, zaferimizde müstesna rol oynadı.

Erdoğan'ın açıklamaları ise şu şekilde:

- Bu zaferin başta bu işin liderliğini yapan, kardeşime onun şahsında Azerbaycan Türkü kardeşlerime mübarek olmasını diliyorum. Gerçekten 44 günlük bir savaş sonrasında ortaya çıkan netice Azerbaycan'daki kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Gerek hükümetimiz olarak gerekse bu noktada parlamentonun büyük bir kısmı olarak bu sevinci beraber yaşadık. Buna medyanın da büyük bir kısmı katıldı.

- Rabbim bundan sonraki süreci inşallah başarılarla dolu olarak devam ettirmeyi de nasip eylesin. Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı. 30 sene ne için Karabağ'da bu çile çektirildi? Bu MİNSK üçlüsü denilen bu üçlünün görevi neydi. Neden bu kadar oyalandılar? Bunu neticeye kavuştururlardı. Daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Tabi bunların başında da Fransa. Devamlı gardaşımı arıyordu. Ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyorlardı ama doğrusu biz dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı. Bunu da özellikle kardeşlerimiz artık göbeğimizi keseceğiz dediler, adımı attılar. Fransa'nın Karabağ'ı devlet olarak kabul etme hakkı yok.

- Adımı attıktan sonra iş yürümeye başladı. Ondan sonra biz burada Sayın Putin ile görüşmeler yaptık. Özellikle istihbarat, savunma boyutu yürütüldü. Ben burada sayın Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam. Onun olumlu yaklaşımları bu süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu. Bu arada yine kardeşimin ifade ettiği platform konusunu ben de önemsiyorum. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan, eğer kabul ederse Ermenistan da bu platformun içinde yer alabilir.

- Gereken adımlar atılırsa Ermenistan'a kapalı olan kapılarımızı açarız. Ermenistan da ortak platformda yer alabilir. Bizim Ermenistan halkına bir kinimiz yok.