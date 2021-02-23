Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını yapacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimize sunuyoruz. Bu okullarımızın bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır.

Depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 1126 derslikli 88 okul yerine 2593 derslikli yeni okullar yaptık. 7541 derslik ile Ankara'daki derslik sayımızı 49 bin 700'e çıkarmış bulunuyoruz. 189 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecektir. Tekli eğitim veren okul sayımız da 195'e yükseldi. Yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.

Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız.

Geçmiş yıllara Türkiye yasakların, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eskilerin deyimiyle delikli kuruşa muhtaç olunan zamanlardı. Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kur'an-ı Kerim ve siyer eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik.

Biz kırtasiye kuyruklarında kitap beklerdik. Biz şimdi kuşe kağıtta kitapları sıraların üzerine koyuyor, öğrencilerimize teslim ediyoruz.

Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı yürüten ülke Türkiye. Dün itibariyle hamdolsun 7,5 milyonu buldu. DSÖ bir açıklama yaptı, 2022'nin başında koronavirüsü inşallah, salgının sona ereceği beklentimiz var dedi. İnşallah dedikleri gibi olur. Bizim buna da hazırlık yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Dünyada şu anda Türkiye aşılamayı en iyi şekilde yürüten ülke. Süreci kararlı, ciddi bir şekilde sürdürüyoruz. Gevşeme yok. Herhangi bir rehavet çökerse, altından kalkamayız.

'Peyderpey yüz yüze eğitimi başlatıyoruz'

Salgının sebep olduğu sıkıntılara rağmen eğitim öğretimi ülke çapında kesintisiz sürdüren birkaç ülkeden biriyiz. Bu dönemde uzaktan eğitimi de başarıyla yürüttük. 1000'in üzerinde öğretmen ile çekimlerle 10 binden fazla televizyon içeriği oluşturduk. Uzaktan eğitimde EBA canlı dersleri devreye aldık. Canlı sınıf uygulamamızda günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık.

Vaka ve hasta sayısının azalması ile peyderpey yüz yüze eğitimi başlatıyoruz."