Erdoğan: Onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YÖK Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
Hala eski Türkiye alışkanlıklarıyla hükümranlıklarını korumak isteyenler yok değil, onlar da bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar.
Kişisel ve zümrevi çıkarlarını 'demokrasi ve özgürlük' maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.
Salgın döneminde üniversitelerimiz başarılı bir uzaktan eğitim süreci geçirmiştir.
Üniversitelerimizin başarısız olmasını bekleyenler olduğunu görüyoruz. Bunlara verilecek en iyi cevap, başarı sağlamaktır. Yeni üniversitelerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Türkiye uluslararası öğrenci çekme alanında dünyada 10 ülke arasında.